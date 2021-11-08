ميناء دمياط يستقبل 12000 طن فول صويا ويُصدر 870 طن رمل

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أنه تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 806 طن قمح و1548 طن خشب زان و7000 طن سلاج.

كما استقبل الميناء أيضا 12000 طن ذرة و12000 طن فول صويا ويضاف إلى ما سبق 9064 طن خردة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 870 طن رمل بالإضافة إلى 5690 طن سوبر فوسفات.

وذكر أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 606 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (فول سودانى وريحان وشمر وبطاطا وبصل اخضر وبرسيم وأعشاب وبصل وزعتر وحمص وزيتون وعدس ولب وكركديه)، وفواكه (رمان)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والاردن وإيطاليا واسبانيا ومالطا وأمريكا وسلوفينيا وانجلترا والمانيا.

ولفت إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 206 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1343 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 124685 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 115483 طنا.

وأضاف أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2674 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3759 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.