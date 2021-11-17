ميناء دمياط يستقبل 12000 طن ذرة ويصدر 1719 طن سوبر فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء، تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 23 سفينة حاويات وبضائع عامة. وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4446 طن قمح و1234 طن خشب زان و4637 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضًا 3474 طن فول و1002 طن حديد و5038 طن خردة، يضاف إلى ما سبق 12000 طن ذرة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 750 طن نترات و1719 طن سوبر فوسفات و4050 طن أسمنت.

وذكر المركز الإعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 314 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (باذنجان وبطاطا وخرشوف وريحان وفول وليمون وفلفل ونعناع)، وفواكه (بلح ومندولين وفراولة)،

حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والجزائر وبلجيكا وفرنسا وإنجلترا ونيوزلاندا وأمريكا وألمانيا ومالطا وفيتنام وإندونيسيا وسلوفينيا وسريلانكا وباكستان وسنغافورة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 110 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1422 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 106289 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 73354 طنًّا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2609 أطنان قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4167 شاحنة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر؛ حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.