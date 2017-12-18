ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية K 6 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 5 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، بالإضافة إلى 13 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية K 6 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 5 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، بالإضافة إلى 13 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز إلى أنه غادر الميناء في الثامنة والنصف مساء أمس الأحد القطار رقم 2442، وفي الثانية والنصف صباح اليوم الاثنين القطار رقم 2466، وفي السادسة القطار رقم 2468 بحمولة إجمالية 3780 طن قمح، في حين غادر 106 سيارة بحمولة 5240 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 140557 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 70618 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 8200 طن يوريا و 600 طن فوسفات و 1900 طن مولاس و 6000 طن ملح و 7800 طن رمل.