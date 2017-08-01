ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع خلال 24 ساعة

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة. بينما غادر الميناء سفينتي حاويات و 13 سفينة بضائع عامة، وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة 22 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي للم

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

بينما غادر الميناء سفينتي حاويات و 13 سفينة بضائع عامة، وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة 22 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

واوضح المركز الاعلامي أنه جار تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهرى.

ولفت إلى أنه غادر الميناء عدد 85 سيارة بحمولة 4488 طن و عدد 3 قطار بحمولة 3799 طن.

وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 68842 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51083 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 3430 طن يوريا و 3280 طن فوسفات و 740 طن علف بنجر و 1390 طن ملح و 6600 طن ذرة.