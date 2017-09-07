ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادره 5 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم الخميس، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، علاوة على 25 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتما

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادره 5 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم الخميس، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، علاوة على 25 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء في التاسعة مساء أمس الأربعاء، القطار رقم 2470، وفي السابعة صباح اليوم القطار رقم 2476 بحمولة إجمالية 2619 طن قمح، في حين غادرت 67 سيارة بحمولة 3371 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 184805 أطنان، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57143 طنا.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 13500 طن يوريا و 6450 طن فوسفات و 500 طن حديد بليت .