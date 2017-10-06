ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة.. الجمعة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أنه غادر الميناء قطاران بـحمولة اجمالية 2548 طن قمح، في حين غادر عدد ( 104 ) سيارة بحمولة 4992 طن قمح.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 170715 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34235 طنا.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 20545 طن يوريا، و 8280 طن فوسفات.