ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة الجمعة 17 نوفمبر

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء عدد قطاران بحمولة إجمالية 2637 طن قمح، في حين غادر 122 سيارة بحمولة 6027 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 151751 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27134 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4300 طن يوريا و 1784 طن فوسفات 2187 طن رمل .