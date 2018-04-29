ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع اليوم الأحد

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 8 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفينة بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، إضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 8 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، إضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أن غادر الميناء في العاشرة صباح أمس القطار رقم 2481 بـحمولة إجمالية 1289 طن قمح، في حين غادر 87 سيارة نقل محملة بـ 4192 طن قمح.

واضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 173500 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18378 طنا.

ولفت إلى أن استقبل الميناء في الثالثة مساء أمس والثانية صباح اليوم قطاران بـحمولة إجمالية بـ 2000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم المواسير في قاع البحر.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 16000 يوريا و 150 طن فوسفات 16350 طن ملح و 9000 طن حديد بليت و 2550 طن رمل وإعادة تصدير 2600 طن كسب فول صويا.