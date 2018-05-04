ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة بضائع

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادرته 5 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة .وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا اليوم قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إج

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادرته 5 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة .

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا اليوم قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت إلى أن قطارين غادرا بحمولة إجمالية 2579 طن قمح، و34 سيارة نقل محملة بـ 1480 طن قمح.

جدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 171006 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24793 طنا.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الميناء شملت 3300 طن يوريا و 1031 طن رمل و 2440 طن مولاس و 2940 طن حديد بليت و 1728 طن ملح.

