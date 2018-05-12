ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة بضائع ويُصدر 6155 طن فوسفات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وشهد تصدير 5000 طن يوريا و 6155 طن فوسفات.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، بالإضافة إلى 1

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وشهد تصدير 5000 طن يوريا و 6155 طن فوسفات.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، بالإضافة إلى 10 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بـ 2731 طن قمح، فى حين غادر 87 سيارة نقل محملة بـ 4130 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 169664 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23875 طنا.