ميناء دمياط يستقبل 12 ألفًا و186 طن قمح ويُصدر 150 طن علف بنجر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 13 سفينة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الموجودة

وصل إلى 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 3500 طن ذرة و8232 طن خردة و3307 أطنان حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 4935 طن فول صويا و2405 أطنان زيت طعام و1016 طن خشب زان و2803 طن ابلاكاش و12186 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 534 طن كسب فول صويا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 3713 طن رمل و5800 طن كلينكر و150 طن علف بنجر و13248 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 503 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 606 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2785 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 160269 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220463 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3506 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3032 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 8 سفن، بينما غادر 5 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.