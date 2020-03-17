ميناء دمياط يستقبل 11897 طن خردة ويُصدر 10261 طن فوسفات

استقبل ميناء دمياط 11897 طن خردة، في حين صدر 10261 طن فوسفات، حيث أصدر المركز الإعلامي لهيئة الميناء بياناً قال فيه إنه برغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها معظم المحافظات ووصول سرعة الرياح إلى 30 عقدة وارتفاع الموج إلى حوالى 2.5 متر، فإن الميناء لم يغلق البوغاز.

وفى هذا السياق، صرح اللواء بحرى أ.ح وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط إن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، مشيداً بالكفاءة العالية التى يتمتع بها المرشدون بالميناء.

وقال المركز الإعلامي إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 9 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل ‘جمالي السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 1223 طن خشب و119 طن جرارات و3900 طن زيت.

كما استقبل الميناء أيضا 11897 طن خرده و7058 طن حديد و10200 طن فول صويا.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 10261 طن فوسفات و6600 طن يوريا و1005 طن داى أمونيوم.

وأضاف المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 77 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة142 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1413 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 99682 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 114582 طنا.

وقد غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1310 طن قمح، في حين غادر 790 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42879 من البضائع العامة منها 106 سيارة نقل محملة بـ4735 طن قمح.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

ويشار إلى أن الميناء يُعد من أقدم المواني في مصر.