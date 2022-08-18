ميناء دمياط يستقبل 1188 رأس ماشية حية ويُصدر 2725 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا اليوم قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادرته 6 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 30.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 5497 طن أبلاكاش و18800 طن ذرة و3434 طن أرز.

كما استقبل الميناء أيضا 238 طن قطن و495 طن حديد و6800 طن خردة و4957 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 1188 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 326 طن.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 2725 طن أسمنت علاوة على 14300 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر بلغت 1605 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 189 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2121 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 51772 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 186060 طنا.

وذكر أنه غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1318 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن تم تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4060 شاحنة.

يذكر أن ميناء دمياط استقبل أمس السفينة (SEABEE) القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ1570 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، حيث السفينة ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 194 م وعرضها 32 م، ويأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات استقبال الشحنات واتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية والتي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

يشار إلى أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض مختلفة مثل رصيف حاويات، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض.