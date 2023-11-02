ميناء دمياط يستقبل 11870 طن حديد ويُصدر 3609 أطنان جبس معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 12 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن بالميناء وصل إلى 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 9324 طن خردة و9320 طن ذرة و11870 طن حديد و293 طن تفاح.

كما استقبل الميناء أيضا 100 طن أبلاكاش علاوة على 10859 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 3077 طن رمل و7723 طن يوريا و25 طن معدات.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 300 طن زيت صويا و8663 طن اسمنت معبأ و1250 طن بضائع متنوعة ويضاف إلى ما سبق 3609 طن جبس معبأ.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1277 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 101 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3456 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 66885 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 422111 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران متجهين الي الإسكندرية بعد أن قاما بتفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5088 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادر 10 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.