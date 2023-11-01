ميناء دمياط يستقبل 11735 طن قمح ويُصدر 3225 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادرته 10 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد الموجودة بالميناء وصل إلى 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 10342 طن خردة و16062 طن ذرة و14977 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 218 طن تفاح و9489 طن فول ويضاف إلى ما سبق 11735 طن قمح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 7467 طن رمل و7507 طن يوريا و3225 طن أسمنت معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 5048 طن بضائع متنوعة علاوة على 1902 طن جبس معبأ.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1189 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 394 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4212 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 61560 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 424607 طنًا.

وقال المركز الإعلامي إن قطارين غادرا هيئة ميناء دمياط متجهين الي الإسكندرية بعد أن قاما بتفريغ 50 حاوية 40 قدم، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5411 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادرته 10 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.