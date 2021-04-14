ميناء دمياط يستقبل 11630 طن ذرة ويُصدر 17037 طن فوسفات

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 3500 طن كسب صويا و9334 طن خردة و9223 طن حديد صاج.

كما استقبل الميناء أيضا 3250 طن ايثلين و2329 طن ابلاكاش و37 طن مواسير و3918 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 11630 طن ذرة.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 17037 طن فوسفات و5682 طن يوريا و6960 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 4963 طن علف بنجر بالإضافة إلى 1377 طن أسمنت صب.

وقال المركز الاعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 186 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبنجر وخس وفاصوليا)، وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وثوم وسمسم)، وفاكهة (فراولة وبرتقال وبطيخ ويوسفي)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية والمغرب وانجلترا وسلوفينيا والمانيا واسبانيا والمانيا وسريلانكا والهند واليونان وبنجلاديش وكرواتيا وهولندا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 102 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1442 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 93267 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 154138 طنا.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1327 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3847 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.