ميناء دمياط يستقبل 1150 رأس ماشية حية ويُصدر 5100 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 سفينة، فيما غادر 9 سفن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 28206 أطنان قمح، و11483 طن ذرة، و7154 طن خردة.

كما استقبل الميناء 406 أطنان حمص، و7830 طن سكر، و764 طن خشب زان، و4050 طن زيت طعام، و445 طن عدس، و503 أطنان بسلة، و1150 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 389 طنًّا.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 5100 طن أسمنت، و1300 طن ملح، و10959 طن بضاعة متنوعة.

ولفت المركز إلى أن حركة الوارد من الحاويات بلغت 64 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 379 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 118599 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164113 طنًّا.

وذكر أنه غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3899 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4387 شاحنة.

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل، أمس، السفينة (FIVOS) القادمة من روسيا، وعلى متنها 54371 طن قمح لصالح القطاع الخاص،

حيث ترفع السفينة علم جزر مارشال ويبلغ طولها 190 م، وعرضها 32 م، بالإضافة إلى السفينة (PRINCESS LAYLA) القادمة من روسيا أيضًا وعلى متنها 28107 أطنان قمح، وترفع السفينة علم سيراليون.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

كما استقبلت هيئة ميناء دمياط، أمس الأول، ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترًا، وبعرض 46 مترًا، حيث حملت 61 ألف طن غاز مُسال.