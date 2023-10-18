ميناء دمياط يستقبل 11495 طن قمح ويُصدر 1597 طن جبس معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 10 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 7249 طن حديد و3095 طن خردة و1967 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 27500 طن ذرة و6600 طن سكر و11495 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 2750 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 1597 طن جبس معبأ و4073 طن رمل و1945 طن ملح معبأ و609 أطنان سماد معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1950 طن مولاس علاوة على 1723 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 480 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 442 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4750 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 52965 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 416691 طنًا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 4626 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.