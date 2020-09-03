ميناء دمياط يستقبل 11475 طن قمح ويُصدر 12620 طن فوسفات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة قمح تزن 11475 طن، فيما غادر 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة فوسفات تزن 12620 طن. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 360 طن خشب زان و3336 طن حديد لفات و9260 طن خردة ويضاف إلى ما سبق 11475 طن قمح.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 12620 طن فوسفات و4080 طن مولاس و7477 طن يوريا و1470 طن اسمنت.

وقال المركز الاعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 414 حاوية مكافئة تشمل فواكه (رمان وعنب وفراولة ومانجو)، وخضروات (بطاطس وبطاطا وسبانخ مجمدة وملوخية وخرشوف وفلفل)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم وزيتون)، حيث يتم تصديرها إلى السعودية والامارات وانجلترا وهولندا والمانيا وامريكا وايطاليا.

يذكر أن عدد الحاويات الواردة بلغ 395 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2485 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 86875 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8031 طنا.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1343 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3862 شاحنة منها 604 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29836 من البضائع العامة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.