ميناء دمياط يستقبل 11354 طن قمح ويُصدر 13736 طن كلينكر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، فيما غادر 10 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1650 طن خردة و8319 طن عدس و1782 طن بسلة و5229 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضا 9000 طن ذرة و11354 طن قمح و5500 طن فول صويا صب و381 طن فول صويا معبأ و961 طن خشب زان ويضاف إلى ما سبق 4775 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1419 طن.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 700 طن يوريا و21 طن يوريا معبأ و1590 طن صويا و680 طن ملح معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 800 طن مولاس و1720 طن رمل و13736 طن كلينكر و5782 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 974 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 307 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3057 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 163713 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132610 أطنان.

وذكر المركز الإعلامي أنه قد غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية 2631 طن قمح إلى إمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6068 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء دمياط عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.