ميناء دمياط يستقبل 11324 طن ذرة ويُصدر 5460 طن مخلفات علف بنجر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 293 طن تفاح و800 طن خردة و2209 أطنان أبلاكاش و1950 طن بازلاء.

كما استقبل الميناء أيضا 300 طن حمص و2424 طن خشب زان و300 طن عباد شمس صب و1400 طن كسب عباد شمس صب و9114 طن حديد و11324 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 4537 طن قمح.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 13755 طن يوريا و5460 طن مخلفات علف بنجر و16467 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 784 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 762 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2747 حاوية مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 124238 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 219647 طنًا.

وأوضح المركز أنه قد غادر هيئة ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1328 طن قمح متجه إلى صوامع بنى سويف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5281 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 16 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.