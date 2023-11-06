ميناء دمياط يستقبل 1126 طن خشب زان ويُصدر 13952 طن كلينكر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، فيما غادر 9 سفن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن بالميناء وصل إلى 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 6809 أطنان خردة، و1126 طن خشب زان، و6291 طن فول، و997 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضًا 4697 طن أبلاكاش، علاوة على 12581 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع، مثل 4331 طن يوريا، و1500 طن كسب صويا، و2265 طن جبس معبأ.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 13952 طن كلينكر، و4179 طن أسمنت معبأ، و1233 طن رمل، و350 طن ملح معبأ، يضاف إلى ما سبق 716 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 930 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 274 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4871 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 72085 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 423497 طنًّا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2567 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4787 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 5 سفن، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة حاويات وبضائع عامة،

ومن بينها السفينة (PRINCESS MAYSA) القادمة من أوكرانيا، وعلى متنها 5845 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة عَلَم بنما،

بالإضافة إلى السفينة (BELHAVEN) القادمة من بلغاريا، وعلى متنها 49117 طن قمح لصالح القطاع العام، ويبلغ طولها 200 م، وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك تأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.