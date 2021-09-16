ميناء دمياط يستقبل 11236 طن قمح ويُصدر 17750 طن فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 24 سفينة حاويات وبضائع عامة، مؤكدا أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 8725 طن ذرة و772 طن ابلاكاش و11236 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 2101 طن خردة علاوة على 4700 طن نواتج تقطير.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 8400 طن يوريا و17750 طن فوسفات و4600 طن مولاس ويضاف إلى ما سبق 3200 طن بودره جبس.

وذكر أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1781 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بطاطا وشمر وحلبة وكراوية وينسون وبرسيم وريحان وسمسم)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والجزائر ومالطا وفرنسا وسنغافورة واليونان وامريكا وكوريا الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 298 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1423 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 99576 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 74412 طنا.

ولفت المركز إلى أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2601 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بالإضافة إلى قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 40 حاوية 20 قدم قادم من الإسكندرية.

كما غادر الميناء عدد 2 وحدة نهرية (بارج) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية بلغت 628 طن قمح متجهين إلى صومعة إمبابة، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3873 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.