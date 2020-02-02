ميناء دمياط يستقبل 11200 طن قمح

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة قمح تزن 11200 طن، فيما غادرت 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة رمل تزن 5600 طن.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة.

وأضاف المركز الاعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 1798 طن خشب و19315 طن ذرة علاوة على 11200 طن قمح.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2036 طن فوسفات و2777 طن يوريا و5600 طن رمل.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 503 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 784 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1835 حاوية مكافئة.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 76526 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 140021 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2662 طن قمح، في حين غادر 638 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 33209 من البضائع العامة منها 103 سيارة نقل محملة بـ 4536 طن قمح.

وتجدر الإشارة إلى أن الميناء استقبل أمس 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتان حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وبلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء أمس 15 سفينة.

وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة أمس 2458 طن فوسفات و167 طن ملح و5000 طن يوريا و2560 طن رمل.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

ويشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.