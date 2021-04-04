نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 11168 طن قمح ويُصدر 20317 طن يوريا

حركة الصادر من الحاويات بلغت 674 حاوية مكافئة
محمود محسن 7:50 م, الأحد, 4 أبريل 21 7:50 م, الأحد, 4 أبريل 21

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أصدر المركز الإاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، واستقبل الميناء 15063 طن ذرة، و11168 طن قمح، و500 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء 475 طن خشب زان، و1407 أطنان ابلاكاش، و2537 طن صودا، ويضاف إلى ما سبق 695 طن سلك حديد.

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وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 12217 طن فوسفات، و5802 طن رمل، و20317 طن يوريا، و1400 طن ألواح جبس.

كما قام الميناء بتصدير 394 طن إيثانول، علاوة على 690 طن نترات أمونيوم.

وقال المركز الإعلامي، إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 674 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخرشوف وجزر وخس وورق عنب)، وحاصلات زراعية (زيتون وبصل  ثوم)، وفواكه (فراولة وبرتقال وخوخ)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ولبنان والمغرب والسعودية ومالطا وفرنسا وبلجيكا وانجلترا وسلوفينيا وكرواتيا والمانيا واسبانيا والصين والهند.

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وأشار إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 389 حاوية مكافئة، حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3325 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 38627 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 178868 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3907 شاحنات.

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بقلم محمود محسن

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