ميناء دمياط يستقبل 1116 طن خشب ويُصدر 8546 طن يوريا

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة خشب تزِن 1116 طنًّا، فيما غادر سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة يوريا تزِن 8546 طنًّا. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 20390 طن قمح، و26599 طن ذرة، و1116 طن خشب.

كما استقبل الميناء أيضًا 3260 طن عدس، و1755 طن أرز، و2520 طن كلوريد إيثيلين، و2838 طن حديد، و100 طن فول صويا.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3500 طن فوسفات، و8546 طن يوريا، و5652 طن رمل، ويضاف إلى ما سبق 90 طن كوارتز.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 635 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 439 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1304 حاويات مكافئة.

وأضاف أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1298 طن قمح، في حين غادر 837 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45686 من البضائع العامة، منها 80 سيارة نقل محملة بـ3670 طن قمح.

الجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة، مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر، حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.