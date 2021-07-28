ميناء دمياط يستقبل 11000 طن قمح ويُصدر 16600 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 18 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1629 طن خشب زان و526 طن أبلاكاش و332 طن مواسير.

كما استقبل الميناء أيضا 7259 طن حديد و11000 طن قمح و8500 طن ناتج حرق افران.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع المختلفة مثل 16600 طن يوريا و1020 طن نترات امونيوم و5700 طن فوسفات ويضاف إلى ما سبق 4320 طن مولاس.

وقال المركز إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 533 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبقدونس وبطاطا وفلفل وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبن وحبة البركة وحبة سوداء وزيتون وفول وبصل وكراوية وينسون)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة).

ولفت المركز إلى أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية والأردن وايطاليا وبنجلاديش والمانيا وهولندا وامريكا وباكستان وانجلترا والصين وفرنسا وسنغافورة وهولندا وإسبانيا.

وأشار إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 66 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 916 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 36848 طنا.. موضحا أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4467 شاحنة.

يذكر أن الميناء يوجد به عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.