ميناء دمياط يستقبل 11000 طن صويا ويُصدر 8500 طن علف بنجر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 10 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 29 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 11000 طن صويا و1514 طن أبلاكاش و600 طن خشب زان و5300 طن ذرة و18639 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 12024 طن خردة علاوة على 3469 طن حديد.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 373 طن يوريا و250 طن صويا و8500 طن علف بنجر ويضاف إلى ما سبق 18900 طن فوسفات.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 546 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 219 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2829 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 47106 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 339451 طنا.

وقال إنه غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4644 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.