ميناء دمياط يستقبل 11000 طن ذرة ويُصدر 800 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حبث استقبل الميناء 6600 طن خردة و3453 طن حديد و1103 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 478 طن أبلاكاش علاوة على 11000 طن ذرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 800 طن يوريا و1933 طن رمل و5118 طن فوسفات.

وذكر المركز الإعلامي|، أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 654 حاوية مكافئة تشمل خضروات (بطاطس وقرنبيط وجزر وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم)، وفواكه (برتقال وفراولة)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإنجلترا وأمريكا وسلوفينيا وألمانيا والهند.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 296 حاوية مكافئة، في حين وصل عدد الحاويات الترانزيت إلى 1979 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 155616 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 85141 طنا.

وأوضح المركز الإعلامي أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1255 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، بينما حركة تداول الشاحنات 3665 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.