ميناء دمياط يستقبل 11000 طن ذرة ويُصدر 12460 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 11000 طن ذرة و3400 طن قمح و13800 طن خردة و629 طن خشب زان و1884 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 13251 طن فول و4735 طن كلوريد ايثيلين و1378 طن كربونات الصوديوم و1375 طن كبريتات الصوديوم ويضاف إلى ما سبق 1441 طن الواح حديد.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 2813 طن فوسفات بالإضافة إلى 12460 طن يوريا.

وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 587 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (خرشوف وفاصوليا وبطاطس وبطاطا وقرنبيط وكرنب وبقدونس وطماطم)، وحاصلات زراعية (كركدية وليمون وقرع عسل وبصل وفول وبردقوش وزيتون)، وفواكه (برتقال وفراولة ويوسفي)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإسبانيا وألمانيا وأوكرانيا وبلجيكا وإنجلترا وباكستان وبنجلاديش وروسيا وأمريكا وهولندا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 819 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2168 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 45249 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44333 طنا.

وأوضح أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2713 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن شحن 40 حاوية 20 قدم متجه إلى بنى سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4445 شاحنة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.