ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات و7 بضائع عامة، فيما غادرت 4 أخريات حاويات، و6 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 25 بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتم

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات و7 بضائع عامة، فيما غادرت 4 أخريات حاويات، و6 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 25 بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2596 طن قمح، في حين غادر 67 سيارة بحمولة 3309 طن قمح.

وأكد أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 170330 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 69009 طنا.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 7850 طن يوريا.