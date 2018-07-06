ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة.. ويُصدر 9135 طن سوبر فوسفات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات، و8 بضائع عامة، وغادر سفينتا حاويات و9 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي، لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، و12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأضاف أن

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات، و8 بضائع عامة، وغادر سفينتا حاويات و9 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي، لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، و12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 4066 طن قمح، في حين غادر 46 سيارة نقل محملة بـ 2169 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 62924 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19406 طنًا.

وأكد أن حركة الصادر من الميناء شملت 6330 طن يوريا و9135 طن سوبر فوسفات، و905 أطنان ألواح جبس، و200 طن نترات أمونيوم، و7000 طن حجر صخرى وإعادة تصدير 425 طن كسب فول صويا.