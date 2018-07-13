ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة ويُصدر 2350 طن سوبر فوسفات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، و19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخ

محمود محسن





استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، و19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر 92 سيارة نقل محملة بـ4710 أطنان قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 23688 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 16972 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 29100 طن ملح و11862 طن يوريا و2350 طن سوبر فوسفات و1680 طن نترات أمونيوم و5019 أطنان رمل.