ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة.. ويصدر 1397 طن رمل

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات، و8 بضائع عامة، وغادرت 3 حاويات و5 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، و19 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأكد أنه

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات، و8 بضائع عامة، وغادرت 3 حاويات و5 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، و19 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأكد أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1312 طن قمح، في حين غادرت 69 سيارة نقل محملة بـ 3105 أطنان قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 36707 طناً، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23737 طنًا.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6000 طن يوريا، و1397 طن رمل، و2729 طن فوسفات.