ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات

المال - خاص استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و7 بضائع عامة، وغادرت 3 حاويات و9 بضائع عامة. وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، و15 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. وأشار إلى أ

المال – خاص

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و7 بضائع عامة، وغادرت 3 حاويات و9 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، و15 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار إلى أنه غادر الميناء في العاشرة والنصف مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2461، وفي الرابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2471، بحمولة إجمالية 2601 طن قمح، في حين غادرت 149 سيارة نقل بحمولة 6837 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 85278 طناً، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50210 طنًا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 7450 طن يوريا، و3600 طن فوسفات، و800 طن ملح.