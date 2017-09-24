ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينتي حاويات و9 بضائع عامة، فيما غادرت 4 سفن حاويات، و6 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20، علاوة على 34 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينتي حاويات و9 بضائع عامة، فيما غادرت 4 سفن حاويات، و6 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20، علاوة على 34 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أن غادر الميناء 59 سيارة بحمولة 3191 طن قمح.

تجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 171183 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 52631 طنًا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 3560 طن يوريا، و5200 طن فوسفات، و2750 طن رمل زجاجي، وإعادة تصدير 3500 طن ذرة.