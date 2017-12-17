ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات 17 ديسمبر

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى ا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن غادر الميناء في التاسعه والنصف مساء أمس السبت القطار رقم 2473، وفي الثانية عشر والنصف صباح اليوم الأحد القطار رقم 2468 بحمولة إجمالية 2502 طن قمح، في حين غادر 145 سيارة بحمولة 7331 طن قمح .

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 134681 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71482 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 1680 طن مولاس، و 8000 طن ملح، و 2000 طن رمل.