ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و7 أخريات بضائع عامة، فيما غادرت سفينة حاويات و7 بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، جاء فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إج

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و7 أخريات بضائع عامة، فيما غادرت سفينة حاويات و7 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، جاء فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء في السادسة والنصف مساء القطار رقم 2471 محملا بـ 1308 طن قمح، في حين غادرت 84 سيارة بحمولة 4208 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 84367 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50321 طناً.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 2500 طن يوريا و1000 طن فوسفات و900 طن كحول و2000 طن ملح وإعادة تصدير 1200 طن ذرة.