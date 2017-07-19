ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة الأربعاء

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و9 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على 8 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و9 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على 8 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وصرح ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة الميناء بأنه في إطار تشجيع والاتجاه إلى زيادة تفعيل النقل بالسكة الحديد غادر الميناء قطار مكون من ( 22 ) عربة بحمولة ( 788 ) طن من السكر.

يذكر أن تم شحن السكر من الميناء من خلال خطه سبق تنسيقها مع هيئة السكك الحديدية تهدف إلى زيادة نسبة الاعتماد على النقل بالقطارات من ميناء دمياط.

كما غادر الميناء قطار محمل بـ ( 1301 ) طن قمح بالإضافة إلى عدد (54) سيارة بحمولة (2581) طن قمح أيضاً. وتجدر الإشارة إلى أن رصيد القمح بلغ في مخازن القطاع الخاص 67472 طنا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5600 طن يوريا و5000 طن فوسفات.