ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع متنوعة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إج

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضح المركز أنه غادر الميناء في السادسة والنصف مساء القطار رقم 2471 محملا بـ 1308 طن قمح، في حين غادر ( 84 ) سيارة بحمولة 4208 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 84367 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50321 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 2500 طن يوريا و 1000 طن فوسفات و 900 طن كحول و 2000 طن ملح وإعادة تصدير 1200 طن ذرة.