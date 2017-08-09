ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 9 بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على 10 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 9 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على 10 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أنه غادر الميناء في الحادية عشرة والنصف مساء امس الثلاثاء القطار رقم 2459، وفى الثالثة من صباح اليوم القطار رقم 2442 بحمولة إجمالية 2655 طن قمح، في حين غادرت 75 سيارة بحمولة 3674 طن قمح.

يشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع حبوب ,قمحالعام بالميناء بلغ 107081 طنا، والقمح في مخازن القطاع الخاص 44901 طنا.

وأضاف المركز الإعلامى أن حركة الصادر من الميناء شملت 11640 طن يوريا و 3000 طن مولاس وإعادة تصدير 2200 طن ذرة.

ومن جهة أخرى عقدت لجنة منح التراخيص بالهيئة أمس اجتماعها الدوري، حيث ناقشت التجديدات السنوية للأراضى والساحات والمخازن والمبانى الإدارية المؤجرة بالميناء.