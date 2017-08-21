ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادرته سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اليوم الإثنين، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، علاوة على 18 سفينة بالمخطاف الخارجي

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادرته سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اليوم الإثنين، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، علاوة على 18 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار إلى أنه غادر الميناء في التاسعة والنصف مساء أمس الأحد، القطار رقم 2457 محملا بـ 1313 طن قمح، في حين غادرت 88 سيارة بحمولة 4310 أطنان قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 151062 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35899 طنا .

تجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 11509 طن فوسفات و 1750 طن مولاس و 810 أطنان رمل زجاجي و إعادة تصدير 2300 طن ذرة .