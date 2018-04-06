ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و9 سفن بضائع عامة، فيما غادرت 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الد



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و9 سفن بضائع عامة، فيما غادرت 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1391 طنا، في حين غادر 73 سيارة نقل محملة بـ 3198 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168245 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 7800 طن يوريا، و 785 طن أبلاكاش، و 147 طن دخان.