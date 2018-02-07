ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات متنوعة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 6 سفن حاويات و 4 بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 4 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأض

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 6 سفن حاويات و 4 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 4 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء في التاسعة مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2462، محملا بـ 1305 طن قمح، في حين غادر 108 سيارة نقل محملة بـ 4656 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 74235 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38836 طنا.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من شملت 3700 طن يوريا و 970 طن فوسفات.

ولفت المركز الإعلامى إلى أن الكراكة مكه تواصل أعمال صيانة الممر الملاحى للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 54821 مترا مكعبا، وذلك حفاظا على سلامة وأمان السفن بعد النوات الأخيرة التى تعرض لها الميناء.