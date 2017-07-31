ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات اليوم الإثنين

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 4 سفن حاويات و سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة، إضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 4 سفن حاويات و سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة، إضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح الإعلامي أنه جار تحميل قطار سكر من ساحة الميناء، لافتا إلى أنه غادر الميناء عدد (45) سيارة بحمولة 2163 طن وعدد 3 قطارات بحمولة 3863 طن.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 64535 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51915 طنا.

وتجدر الإشارة إلي أن حركة الصادر من الميناء شملت 13150 طن يوريا و3440 طن فوسفات و1250 طن علف بنجر و3300 طن ملح و4600 طن ذرة.