ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع ويُصدر 3200 طن ملح

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 9 سفن بضائع عامة، و 3200 طن ملح، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة، بالإضافة إلى 12 بالمخطاف الخارجي فى ا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 9 سفن بضائع عامة، و 3200 طن ملح، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة، بالإضافة إلى 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء في السابعة مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2435 محملا بـ 1350 طن قمح، في حين غادر 170 سيارة نقل محملة بـ 8973 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 151474 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19724 طنا.

يذكر أن الميناء استقبل في الثالثة صباح اليوم قطارا محملا بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 6500 طن يوريا و 8500 طن سوبر فوسفات و 4077 طن علف بنجر و 1673 طن كاولينا.