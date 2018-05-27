ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع ويُصدر 1700 طن فوسفات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، وصدر 1700 طن فوسفات، فيما غادر 3 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 6 بالمخطاف الخارجي فى انت

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، وصدر 1700 طن فوسفات، فيما غادر 3 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 6 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء في الحادية عشرة مساء أمس السبت القطار رقم 2442، وفى الخامسة صباح اليوم الأحد القطار رقم 2444، بحمولة إجمالية 2683 طن قمح، في حين غادر 219 سيارة نقل محملة بـ 11913 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 152653 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14942 طنا.

ولفت إلى أن الميناء استقبل في الواحدة صباح اليوم قطارا محملا بـ 960 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4000 طن يوريا و 7800 طن ملح و 2774 طن حجر كوارتز و 2850 طن رمل.