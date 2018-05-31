ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع ويُصدر 3360 طن فوسفات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 9 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 9 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء في السابعة مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2480، وفي الثانية صباح اليوم الخميس القطار رقم 2442، وفي السابعة صباح اليوم القطار رقم 2457، بحمولة إجمالية4030 طن قمح، في حين غادر 183 سيارة نقل محملة بـ 9107 طن قمح .

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 144137 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 9760 طنا.

يذكر أن الميناء استقبل في الثالثة والنصف صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

وأضاف المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الميناء شملت 5000 طن يوريا و 3360 طن فوسفات و 3800 طن مولاس و1800 طن رمل و2250 طن ملح وإعادة شحن 2200 طن كسب فول صويا.

