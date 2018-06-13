ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع ويُصدر 2300 طن بليت

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و 10 سفن بضائع عامة، وصدر 2300 طن بليت، فيما غادر سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة. وقال المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط في بيان إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 28 سفينة، بالإضافة إلى 19 بالمخطاف الخارجي فى

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و 10 سفن بضائع عامة، وصدر 2300 طن بليت، فيما غادر سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط في بيان إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 28 سفينة، بالإضافة إلى 19 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء أمس الثلاثاء القطار رقم 2476، فضلا عن مغادرة القطار رقم 2450 اليوم الأربعاء، بحمولة إجمالية تبلغ 2695 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة القمح للقطاع العام بالميناء بلغت 88802 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص24659 طنا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 19000 طن علف، و 172 طن ملح، و 7762 طن فوسفات.

