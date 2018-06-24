ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع ويُصدر 13550 طن ملح

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 9 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة .وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 27 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إج

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 9 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 27 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر 1128 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51358 طن من البضائع العامة، منها 52 سيارة نقل محملة بـ 2311 طن قمح .

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 34220 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26368 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن الميناء استقبل في الواحدة والنصف مساء أمس الاثنين قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4800 طن يوريا و 13550 طن ملح و4787 طن فوسفات و 912 طن نترات أمونيوم و 1750 طن رمل .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 386 حاوية مكافئة وحركة الوارد 112 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1229 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11029 طن قمح و 1589 طن حديد .

